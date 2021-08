Sporza-journalist bespot vrouwelijke basketbalsters: ’Pijnlijk en denigrerend’

Op Twitter was de verontwaardiging groot over hoe de Belgian Cats, de bijnaam van de basketbalsters, werden bejegend. „Ongehoorde uitspraken over The Belgian Cats achter de schermen, live op streaming. Publieke verontschuldigingen Eddy Demarez en redactie zijn meer dan op zijn plaats”, zo viel te lezen. Verschillende Belgian Cats uitten hun onvrede op Twitter. „Respectloos, pijnlijk en denigrerend. Leuk thuiskomen zo”, twitterde Hanne Mestdagh.

De VRT neemt in een reactie afstand van de uitspraken. „De VRT-directie tilt zwaar aan deze uitschuiver. Dit gaat volledig in tegen het positieve beleid dat de VRT wil voeren. De VRT gaat in gesprek met Eddy en in die tussentijd zal hij geen programma’s meer van commentaar voorzien. Zulke uitspraken kunnen niet getolereerd worden.”

De geschorste journalist heeft inmiddels spijt betuigd. „In de euforie na de huldiging van de teruggekeerde medaillewinnaars heb ik in een privégesprek weg van de studio uitspraken gedaan waarmee ik zwaar over de schreef ben gegaan. Ik heb nooit de bedoeling gehad iemand te schofferen op basis van geslacht of geaardheid. Ik wil me dan ook oprecht excuseren bij de Belgian Cats en hun team en ook bij iedereen die zich hierdoor beledigd, aangesproken of tekortgedaan voelt.”