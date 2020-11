Marcouch verbiedt rondvaart Sinterklaas in Arnhem

Het comité, vele jaren verantwoordelijk voor de intocht in Arnhem, heeft zich woensdag „onder dwang” bij het verbod neergelegd. „Het is een bijzonder grote teleurstelling, omdat wij ervan overtuigd waren dat we de aankomst van de Sint coronaproof konden laten verlopen door een livestream in te zetten.” Het comité waarschuwde op de website om niet naar de Rijnkade te komen. Sinterklaas zou daar ook niet aan land gaan, maar met pieten aan boord heen en weer varen tussen twee Rijnbruggen.

Marcouch heeft zijn brief geschreven als voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Midden. De Arnhemse burgemeester heeft ook een rol gespeeld in het landelijke Sinterklaasjournaal op televisie. Op Facebook schrijft hij: „De Sint komt bij ons in de nacht aan, in het geheim, als iedereen slaapt. Door corona is het dit jaar anders dan anders. Maar dat gaat de pret niet drukken, dat beloof ik je.”