Exorcisten ’De Laatste Reformatie’ onder vuur: duiveluitdrijvingen bij kinderen en wegbidden autisme

Oprichter zit al ruim jaar in Amerikaanse cel

De radicale evangelisatiebeweging ’De Laatste Reformatie’ die afgelopen weekend een bekeringscampagne hield in Nederland, ligt onder vuur. De oprichter zit al ruim een jaar in een Amerikaanse cel, in Australië zijn bijeenkomsten verboden en de beweging krijgt felle kritiek vanwege duiveluitdrijvingen bij kinderen en het wegbidden van autisme. „Het wordt steeds erger voor ons christenen.”