Metroduwer Rotterdam hoort twee jaar cel eisen

„Je moet er niet aan denken als de metro 10 seconden eerder was binnengereden of niet op tijd had geremd”, zei de officier van justitie bij het proces in de Rotterdamse rechtbank. „Het is niet voor niets dat je niet op het spoor mag komen. Dat is levensgevaarlijk. Vanwege de metro zelf, maar ook door de 750 volt spanning die op de rails staat.”

Met het tonen van bewakingsbeelden van het incident probeerde het OM rechters ervan te overtuigen dat Javid A. zijn ex-vrouw „van het leven probeerde te beroven.” Het filmpje toonde hoe de 29-jarige vrouw wachtte op het perron van station Coolhaven, met haar rug naar het spoor. „Uit het niets neemt A. een aanloop en geeft haar een enorme duw, terwijl enkele seconden later een metro komt aanrijden. A. loopt achteruit en kijkt toe”, omschreef de officier de opname.

Het 29-jarige slachtoffer huilde bij het bekijken van de opnames. „Ik was in shock, bang, wist niet wat ik moest doen. Het geschreeuw van mijn zoontje op dat moment ging door merg en been.”

Volgens de vrouw kampt haar zoontje sinds de gebeurtenis met nachtmerries en speelt hij de scène die voor zijn neus plaatsvond na. ”’Er kwam een slechte man en die duwde mijn moeder onder de metro’, vertelt hij aan iedereen op straat.”

Haar voormalig echtgenoot A., die in Frankrijk eerder werd veroordeeld voor mishandeling van de vrouw, was niet bij zijn proces aanwezig. Hij besloot op het laatste moment om in de gevangenis te blijven.

„Hij heeft dit zelf nooit gewild en schaamt zich diep. Hij vindt het heel moeilijk zijn kant van het verhaal te vertellen, maar is niet het monster zoals hij in de media is afgeschilderd”, zei zijn advocaat. „Het was geen bewuste poging, hij gaf de duw in een opwelling. Dan weet je niet of er een metro aankomt.” Een botsing met de reeds afremmende metro vond ze „niet zonder meer dodelijk zoals met een trein.”

De rechtbank doet 28 april uitspraak.