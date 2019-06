Zie jij jezelf al over de snelweg zweven? Ⓒ TELEGRAAF

WASHINGTON - Deelvervoerreus Uber gaat de lucht in met elektrische airtaxi’s die door verschillende fabrikanten als Boeing, Embraer, Pipistrel en Bell worden gemaakt. „Eerst in Amerika en Australië, daarna komen Europa en Azië aan de beurt”, aldus topman Eric Allison van Uber Air, dat in 2023 operationeel moet worden.