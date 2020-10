Zaterdag 700.000 downloads voor app CoronaMelder

Eerder al – in de proeffase – hadden 1,5 miljoen Nederlanders de melder op hun mobiele telefoon geïnstalleerd. Twaalf procent van de bevolking maakt nu gebruik van de CoronaMelder. Boven de tien procent kan de app een wapen worden in de strijd tegen het virus.

De app stuurt de gebruiker een bericht als hij/zij enige tijd in de buurt is geweest van een met corona besmet persoon en geeft ook advies over hoe je voorkomt dat je het virus overdraagt. Gebruikers van de iPhone 6 van Apple kunnen de CoronaMelder niet downloaden. De software van deze toestellen zit onder de voor de app vereiste iOS 13.5.