Zelfdodingslijn 113 werkt op zijn vroegst in voorjaar

Zo wil de regering verwarring met het alarmnummer 112 voorkomen. Dit blijkt allemaal moeilijker te regelen dan gedacht. Volgens Blokhuis heeft de betrokken hulporganisatie 113Zelfmoordpreventie zelf aangegeven zeker tot midden maart nodig te hebben om alles voor te bereiden.

Inmiddels is wel geregeld dat bellers met 113 een bandje te horen krijgen met het telefoonnummer van 113Zelfmoordpreventie, die online en telefonisch hulp biedt via nummer 0900-0113. Door de naam van de organisatie denken veel mensen dat het juiste nummer 113 is. De verwarring heeft ertoe geleid dat hulpvragen geen gehoor kregen.