Zin in een duik? Gemeente Amsterdam raadt af om te zwemmen in open water

Het advies volgt nadat het afgelopen nacht opnieuw flink heeft geregend. Zaterdag waarschuwde de gemeente al voor twee zwemplekken in de stad. „Direct contact met water na hevige regenval in stedelijke gebieden leidt tot een verhoogd risico op gezondheidsklachten omdat er allerlei ziekteverwekkers in het oppervlaktewater terecht kunnen komen”, staat op de website van de gemeente. „Na een overstort blijft de kwaliteit van het water nog een paar dagen slecht. Daarom is het advies om na een stevige regenbui niet te zwemmen in sloten of grachten.”

Het Amsterdamse buitenwater is populair bij zwemmers tijdens warme dagen. Zwemmen in de grachten en sloten blijft echter altijd op eigen risico, waarschuwt de gemeente.