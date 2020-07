Heldenrol voor door Nederland ingehuurde bewaker bij aanslag op synagoge

De aanslagpleger is weggevlucht en is nog niet opgepakt door de politie. In de synagoge waren vanwege corona maar vier mensen aanwezig. De beveiliger is lichtgewond geraakt aan zijn nek en hand.

Het gebedshuis heeft sinds 2016 warme banden met de Nederlandse joodse gemeenschap en met de organisatie Christenen voor Israël, die de bewaker betaalt, voedselpakketten levert, warme maaltijden aan huis bezorgt en medicijnen levert aan overlevenden van de Holocaust. Jaarlijks gaan er groepen uit Nederland kijken wat er met het gedoneerde geld gebeurt. ,

,Helaas is nu duidelijk dat het geld goed besteed is geweest”, zegt de Nederlandse opperrabbijn Binyomon Jacobs, die in 2016 het contact legde.

Mendel Cohen bijna vermoord

„De jonge rabbijn Mendel Cohen die tijdens de aanval in de synagoge was, verkeert in shock”, zegt Jacobs. „Hij is bijna vermoord, dat heeft natuurlijk grote impact. Het is duidelijk een antisemitische aanslag. We hoorden dat de dader specifiek heeft gevraagd waar de synagoge was. Antisemitisme is daar niet een groot probleem, ze hebben daar allerlei andere problemen. Het is er oorlog.”