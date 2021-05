Marc van Ranst vanuit safehouse: ’Ik ken verdachte Jurgen’

„Ik ken hem niet persoonlijk, maar toen ik zijn foto zag, wist ik wie hij was”, vertelt Van Ranst aan De Telegraaf vanuit zijn safehouse, waar hij met zijn gezin halsoverkop werd ondergebracht nadat de dreiging van de rechts-extremistische scherpschutter te groot werd, en de militair na een grote wapenroof uit zijn kazerne ineens verdween.

„Dit is een man die mij al eens een bedreiging heeft gestuurd. Via Facebook of Twitter, dat weet ik niet meer precies, maar in ieder geval via sociale media. Dus toen wist ik wel over wie het ging.”

Van Ranst is teleurgesteld dat zijn belager niet in de bossen van natuurpark Hoge Kempen is gevonden. „We hadden gehoopt dat deze situatie snel voorbij zou zijn, maar helaas is dat nog niet het geval.”

Aan de andere kant is Van Ranst ook weer niet verbaasd daarover. „Hij is een geoefende militair, het is zijn competentie om niet ontdekt te worden. Hij kan lang ongezien blijven.”

Willem Engel

De viroloog wordt door velen beschouwd als het gezicht, of het brein, achter de – net als in Nederland lange tijd strenge – coronamaatregelen in België. Hij lag onlangs ook al in de clinch met VirusWaarheid-voorman Willem Engel, die hij een ’mafkees’ noemde omdat Engel alle coronamaatregelen maar onzin vindt.

„Maar op de wappiekermis sta je wel met een heel groot en opzichtig kraam”, beet hij Engel toe. „Als er een ooit een salsapandemie is luister ik met plezier naar wat jij daarover hebt te zeggen, maar tot dat moment geef ik geen vliegende fuck om wat jij uitkraamt.” Engel is van oorsprong dansleraar.

Safehouse

Voorlopig kan de Belg met de uitgesproken mening met zijn gezin zijn verblijfplaats op de geheime locatie niet verlaten. „We moeten langer blijven ja”, zegt Van Ranst. „Zolang hij niet wordt gevonden of gedood, kunnen wij niet weg.”

Pers wordt opgeroepen om te vertrekken aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen. Ⓒ Rob Engelaar

Hij had al bezworen zich hoe dan ook niet te laten intimideren door wie dan ook. Het is vooral voor zijn gezin, dat minder gewend is aan een bedreigende situatie, erg zwaar.

„Als het te lang duurt, als hij voorlopig niet wordt gevonden, dan zal er opnieuw worden gesproken over onze situatie. Dan zullen er wel andere maatregelen worden genomen. Maar welke weet ik niet. Daar zijn andere mensen voor, er zal over worden overlegd.”