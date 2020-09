’OM wil betalen om uitzending documentaire tegen te houden’

Een gesprek hierover tussen het OM, de publieke omroep en producent Selfmade films zou komende woensdag plaatsvinden, maar is recent door de omroep en de makers afgezegd, schrijft NRC.

Afzonderlijke vragen wil het OM niet beantwoorden, maar wel stelt het zich „te beraden op eventuele te nemen stappen. Hiervoor zullen we in overleg met Selfmade treden, ook over eventuele kosten en hoe hiermee om te gaan.”

Het OM hield de opnames voor de documentaire geheim voor de verdachten én de rechter. Om die reden zijn de horecaondernemers in juli van dit jaar veroordeeld voor de fraude, maar kregen zij geen straf. Het OM had de integriteit van het strafproces in gevaar gebracht, oordeelde de rechtbank. Beide partijen gingen in hoger beroep, dat nog plaats moet vinden.

Het OM wilde een gesprek met de omroep en de makers omdat „de uitzending van de documentaire een nog grotere inbreuk van de privacy oplevert dan de rechtbank nu heeft vastgesteld over het opnemen van de documentaire.”