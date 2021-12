Gehoorschade voor boa’s na vuurwerkaanval door groep jongeren in Arnhem

Kort voor het incident waren de beide boa’s van de gemeente Arnhem in de buurt en hoorden ze dat er vuurwerk afgestoken werd achter het winkelcentrum op de Caberet. Het duo ging rond 20.15 uur ter plaatse. Daar troffen zij een groep jongeren ’van rond de 16 jaar oud’. Vervolgens gooide zeker een van hen vuurwerk naar de boa’s toe en nam het groepje de benen. „De jongeren waren in het donker gekleed.”

Burgemeester Ahmed Marcouch zegt tegen de Gelderlander dat de twee werden verrast door de knal en het vermoedelijk illegale vuurwerk naar hun rug werd gegooid. „Ze zijn behoorlijk geschrokken. Dit doet ook wat met de familie van de handhavers, die dit met zich mee moeten dragen. Het zijn vaders en moeders die voor onze veiligheid zorgen”, laat hij aan de krant weten.

Getuigen

De politie zoekt getuigen van het incident of mensen die meer weten. Gehoorschade is doorgaans blijvend en niet te behandelen.

Mensen met illegaal vuurwerk kunnen dat zonder verdere vervolging of problemen inleveren bij een locatie aan de Snelliusweg in Arnhem, benadrukt Marcouch.

