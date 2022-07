Explosie bij woning Hoef en Haag

Ⓒ ANP / HH

HOEF EN HAAG - In Hoef en Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie geweest. De politie meldt dat er rond 03.30 uur een explosief is afgegaan bij een woning aan de 2e Poortstraat. Daarbij zijn geen gewonden gevallen en er is niemand aangehouden.