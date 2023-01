Premium Het beste van De Telegraaf

Denktank zet doemscenario’s op een rij Amerikanen voorspellen: dit gebeurt er bij aanval uit Moskou op Nederlandse haven

Door Silvan Schoonhoven

Amerikaanse legervoertuigen komen aan in de haven van Vlissingen. Ⓒ ANP / ANP

Vlissingen - Nederlandse militairen beveiligen deze week een transport met honderden tanks en pantserwagens uit de VS. Hoe meer militair materieel via Nederlandse havens binnenkomt, hoe groter de kans dat Moskou Vlissingen of Rotterdam als doelwit ziet. De belangrijke Amerikaanse denktank Rand zette op een rijtje hoe te reageren bij een Russische aanval op Nederlandse havens.