Russische oorlogscensuur draait op volle toeren

Gossip

Donderpreek voor Harvey Weinstein omdat hij dit zijn cel in liet smokkelen

Harvey Weinstein dacht via zijn advocaat ongezien zijn favoriete snoep zijn cel binnen te kunnen loodsen, maar dat is hem op een reprimande komen te staan. Variety weet te vertellen dat de voormalig filmproducent in november werd betrapt met chocoladecaramelsnoepjes Milk Duds in handen.