Amsterdam over Sint Maarten: ’We gaan niet handhaven op kinderfeest’

In delen van Nederland is het op 11 november traditie dat kinderen met lampionnen zingend langs de deuren gaan en daarvoor snoep krijgen. Nu vanwege het coronavirus samenkomsten en groepsvorming ongewenst zijn, heeft een aantal veiligheidsregio’s dringend geadviseerd om Sint Maarten over te slaan. „Het is spijtig, maar alles is dit jaar anders.”

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zegt: „We zullen er niet zo strikt op handhaven als op andere maatregelen. Maar we willen in onze regio wel voorkomen dat we in een volledige lockdown komen, we zitten namelijk nog in de situatie ’zeer ernstig’. We hebben daar breed over gecommuniceerd, zodat ouders op de hoogte zijn van de situatie in onze regio. We vertrouwen erop dat ze verstandig zijn.”

Bekijk ook: Snoepmakers rekenen op lagere verkoop Sint Maarten

Coronaregels

De regio’s kunnen het feest niet verbieden. Een Sint Maartenoptocht is geen evenement en kinderen tot 12 jaar mogen zingen en dansen op straat. Volwassen begeleiders moeten zich wel aan de algemene coronaregels houden zoals niet met meer dan twee personen op straat bij elkaar en afstand houden. „Gemeenten kunnen op de algemene maatregelen uit de noodverordening gaan handhaven”, aldus de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Er zijn ook regio’s waar het feest woensdagavond wel is toegestaan, zoals Groningen, Friesland en Gelderland-Midden. Daar geldt het advies dat mensen met coronaklachten en kwetsbare groepen de deur niet open moeten doen. Er zijn posters in omloop om kinderen duidelijk te maken dat ze niet bij die huizen aan moeten bellen. Een ander advies is om met krijt een kruis op de stoep te tekenen, zodat de 1,5 meter afstand gewaarborgd is.

Snoepspel

De veiligheidsregio Flevoland, die het feest „met klem” afraadt, adviseert net als veel andere regio’s om thuis „in kleine en huiselijke kring” iets feestelijks te doen. Dat kan bijvoorbeeld een snoepspel zijn. Amsterdam-Amstelland geeft in overweging om kinderen ook te trakteren op radijsjes, tomaatjes en worteltjes. Zelfs spruitjes werden genoemd, maar „dat was een advies met een knipoog.”