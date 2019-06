Duitse tolheffing in strijd met EU-recht

Een snelweg in Hamburg. Ⓒ EPA

BRUSSEL - De tolheffing voor personenauto’s die Duitsland wil invoeren is discriminerend voor buitenlandse automobilisten. De zogenoemde Maut is in strijd met het Europees recht, oordeelt het Europees Hof van Justitie in een zaak die is aangespannen door Oostenrijk met steun van Nederland.