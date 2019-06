Europees Hof: maut is fout

De ’maut’ die Duitsland wil invoeren voor personenauto’s is volgens de Europese rechter discriminerend voor buitenlandse automobilisten. De heffing op de Autobahn zou in oktober in moeten gaan. Duitsers krijgen een belastingvrijstelling en worden zo gecompenseerd. Buitenlandse automobilisten moeten wel de volle pond betalen.

De hoogte is afhankelijk van hoe vervuilend de auto is. Een vignet voor tien dagen zou tussen de 2,50 en 20 euro gaan kosten.

Miljoenenschade

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) kondigde eind 2017 juridische stappen aan. Het is uitzonderlijk dat EU-lidstaten elkaar voor de rechter dagen.

Uit onderzoek blijkt dat de Duitse tol Nederlandse automobilisten jaarlijks tussen de 60 en 100 miljoen euro zal kosten. Vooral de grensregio’s worden hard getroffen.