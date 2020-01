Schouten: ’Tempo in slachthuizen moet omlaag’

„Je ziet dat er een systeem is bij de slachthuizen van nog meer snelheid en nog lagere kosten”, zegt Schouten. „En dat leidt ertoe dat er situaties ontstaan die echt niet goed zijn voor die dieren.”

De minister reageert op undercoverbeelden in een slachthuis in IJsselstein die via RTL Nieuws naar buiten kwamen. Daarop is te zien hoe varkens mishandeld worden. „Vreselijke beelden”, vindt de CU-bewindsvrouw, „dat is echt niet acceptabel. Dit komt te vaak voor wat mij betreft, dit kan zo niet doorgaan.”

Daarom gaat de minister nu zelf bepalen wat acceptabel is. „Het tempo waarin de dieren door het slachthuis gaan, is wat wij noemen een open norm. Dat is iets waar we zelf over moeten beslissen.”

Wat een acceptabel tempo is, gaat Schouten nu met de toezichthouders op slachthuizen bespreken. „Als het tempo zo hoog ligt dat zij eigenlijk hun werk niet meer goed kunnen doen, dan wil ik van hen weten wat ze nodig hebben om hun werk goed te doen en wat voor tempo daarbij hoort. Daar gaan we het op aanpassen, en niet op wat economisch het meest rendabel is.”