Oekraïense Denys vocht met zijn vader aan het front en onthult ’de hel van Bachmoet’

Dat vertelt zijn zoon tegenover Guardian. Tot 2 maart 2022 verbleef Shulik met zijn gezin op de gang fan hun flat, op de achtste verdieping. Om hun heen regende het dagelijks raketaanvallen en bombardementen. Op een bepaald moment was de artillerie zó erg, dat zijn vrouw het niet meer trok. Naar eigen zeggen smeekte zij haar man om te vertrekken. En dat deden ze.

In zwaar beschadigde auto vertrok Shulik met zijn vrouw en zoon Denys naar een controlepunt bij Bachmoet. Hier besloten ze niet door te gaan met vluchten, maar te vechten. En ze waren niet de enige: ongeveer 16 leerlingen van Shulik liep hij bij de controlepost tegen het lijf. Ook zijn hadden zich allemaal aangemeld om in het Oekraïense leger aan de slag te gaan.

Verwoest

In juli spraken Shulik en Denys met Observer, aan de rand van Bachmoet. Ze waren toen ongeveer vijf kilometer verwijderd van hun gevechtspositie aan het front. „Oorlog is niet nieuw voor ons, maar dit is de oorlog der oorlogen”, zei Shulik toen terwijl hij zich onder bomen verstopte.

Sinds dat interview is de situatie rondom Bachmoet flink verslechterd. De strijd om de stad is enorm en lijkt te boek te gaan als één van de bloedigste van de oorlog, tot zover.

Ondertussen krijgt het Oekraïense leger het zwaarder en zwaarder, zo onthulden Shulik en Denys. „Wij waren de zoveelsten die onvoldoende uitgerust waren met wapens en ook niet getraind als soldaten.”

Denys vertelt over het moment dat ze werden verplaatst naar naar een fabriek aan de rand van Bachmoet, op slechts een paar honderd meter van Russische troepen. Ze kregen te horen dat het hun taak was om het drie dagen vast te houden totdat de ’vervangers’ arriveerden.

Lichamen verzamelen

Eén van hun taken daar was het verzamelen van lijken, van Oekraïense kant. Ze moesten zowel in de fabriek als aan het front alle overleden soldaten ophalen. Denys vertelt over een keer dat ze dit deden maar werden gesignaleerd door de Russen. „Ze openden het vuur op ons. We lieten de lichamen achter en haastten ons terug.”

De volgende ochtend begonnen de Russen opnieuw te schieten en ontstond er een grote brand. „Iedereen was in paniek”, aldus Denys.

Hij ging op zoek naar zijn vader en vond hem, bedekt onder het lichaam van een andere man. „Ik trok hem naar de ingang van de kelder en toen ontplofte alle munitie”, zegt Denys. „Al die tijd waren de beschietingen niet gestopt.”

Daarna werd de hel val Bachmoet pijnlijk zichtbaar, aldus de Oekraïners. Hun hele groep was of gewond, of dood.

Op dat moment was hun hele groep gewond of dood, zegt Denys. „Inclusief mijn vader...”

Hulp

Een andere Oekraïense verdedigingsmacht, die in de buurt was, haastte zich om eerste hulp te verlenen. De zwaarst gewonden werden geëvacueerd en de rest, inclusief Denys, moest wachten.

Nadat hij aan de ontploffende granaten was ontsnapt maar het lichaam van zijn vader had achtergelaten, verteld Denys dat aan het hallucineren was. Hij lag buiten op de grond toen er vervolgens nóg een granaat ontplofte

Denys liep opnieuw een wond op aan zijn nek. Bijna twaald uur later werd hij en de overige mannen geëvacueerd van de fabriek naar het ziekenhuis gebracht. Het lichaam van zijn, het enige dat werd teruggevonden, werd twee dagen later opgehaald.