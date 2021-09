Honderdduizenden Amerikanen halen snel ’boostershot’

Het Centrum voor ziektecontrole en Preventie (CDC) maakte eind vorige week de weg vrij voor het grootschalig toedienen van die extra coronaprikken. De gezondheidsdienst adviseerde de boostershots toe te dienen aan 65-plussers, mensen met bepaalde medische problemen en personen die in een omgeving werken waar ze veel risico lopen om blootgesteld te worden aan het virus.

Wetenschappers in de VS zijn verdeeld over het nut en de noodzaak van zo’n aanvullende coronavaccinatie. De extra inenting voor volledig gevaccineerde mensen moet zorgen dat zij beter zijn beschermd tegen het virus. Critici hebben onder meer betoogd dat nog onduidelijk is hoe groot de effecten van een derde inenting op de lange termijn zijn.

Toch liep het volgens het Witte Huis al direct storm op de extra coronaprikken. Naast de 400.000 mensen die zich volgens Zients al hebben laten inenten, zouden ook nog eens „bijna een miljoen” andere mensen daar een afspraak voor hebben gemaakt. De boostervaccins zijn vooralsnog alleen beschikbaar voor mensen die minstens een half jaar eerder hun tweede dosis hebben gehad van het Pfizer/BioNTech-vaccin.

Ook meerdere prominente Amerikanen hebben al een boostershot gehaald, onder wie de 78-jarige president Joe Biden. De Democraat wees kritiek van de hand dat de VS beter eerst vaccins aan andere landen kunnen verstrekken voordat Amerikanen een derde prik krijgen. „We helpen al. We doen meer dan alle andere landen in de wereld samen.”

Terwijl sommige Amerikanen al een derde prik hebben gehad, heeft een deel van de ruim 328 miljoen inwoners van de VS zich nog helemaal niet laten vaccineren. Het gaat volgens het CDC om ongeveer 70 miljoen mensen die wel in aanmerking komen voor een coronavaccin.