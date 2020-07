Busje helemaal scheef door megapartij grondstof voor speed

In een loods werden nog eens duizenden liters zoutzuur gevonden. Ⓒ Politie

MELISSANT - De politie heeft grondstoffen voor zeker 7000 kilo speed gevonden in een bus en vier loodsen in de Zuid-Hollandse plaats Melissant. Ook werden er vier gestolen auto’s aangetroffen. De eigenaar van de loodsen, een 40-jarige inwoner van Oosterland, is aangehouden.