Navalny eist vrijlating: ’Schijnproces intimidatie van miljoenen Russen’

Hij wordt ervan beschuldigd de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling te hebben geschonden. Aanklagers eisen dat zijn voorwaardelijke straf van 3,5 jaar wegens fraude wordt omgezet in een echte celstraf en dat hij een boete betaalt.

Navalny in de rechtszaal. Ⓒ ANP / HH

De zaak stamt uit veroordelingen wegens fraude ruim zes jaar terug. Volgens Navalny en zijn aanhangers waren dat oneerlijke processen om hem politiek uit te schakelen. In het Westen wordt Navalny vaak omschreven als de enige politicus in Rusland die door zijn populariteit een gevaar vormt voor de ook nog steeds populaire president Poetin. Die regeert al meer dan twintig jaar.

Rond het gerechtsgebouw in Moskou waar de zaak tegen oppositieleider Aleksej Navalny wordt behandeld, heeft de politie naar schatting 120 betogers aangehouden. Aanhangers van Navalny demonstreren er voor zijn vrijlating. De politie riep iedereen op weg te gaan.

Navalny, die op 17 januari na een medische behandeling in Duitsland terugkeerde in Rusland, werd bij aankomst in Moskou gearresteerd wegens schending van voorwaarden waarmee hij op vrije voeten was. Hij was in Duitsland na een vergiftiging, die volgens Navalny was bevolen door het Kremlin.