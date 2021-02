Onrust en arrestaties rond gerechtsgebouw Moskou voor begin zaak Navalny

Navalny verschijnt voor de rechter in Moskou omdat hij de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling zou hebben geschonden. De aanklagers willen dat hij daarom nu een celstraf krijgt.

Navalny in de rechtszaal. Ⓒ ANP / HH

Navalny werd in omstreden processen ruim zes jaar geleden wegens fraude tot 3,5 jaar cel veroordeeld, maar hoefde die onder voorwaarden niet uit te zitten. Hij werd aangehouden toen hij 17 januari uit Duitsland naar Rusland terugkeerde. Duizenden mensen hebben in heel Rusland voor zijn vrijlating betoogd, onder meer in het afgelopen weekend.

Westerse landen en de EU hebben ook aangedrongen op zijn vrijlating. Minstens vijftien diplomaten zijn naar de rechtszitting gegaan. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde ontmoet dinsdag in Moskou haar Russische ambtgenoot Sergej Lavrov volgens plaatselijke media. Navalny is inmiddels in de rechtszaal gearriveerd volgens ooggetuigen. Zijn vrouw Joelia is ook het gerechtsgebouw binnengegaan.