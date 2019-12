Blunder restaurant: ’Extra pannenkoek voor dikzak tafel 1’

Het bericht werd massaal gedeeld. De eigenaar van Carrousel D’anvers verontschuldigde zichzelf vervolgens op sociale media. „Ik wil mij excuseren voor het incident dat vandaag plaatsvond in mijn zaak met Nadia. Ik betreur het gedrag van deze ober en dit is zeker ons beleid niet.”

„Nog nooit zoiets meegemaakt”, schreef Nadia eerder op Facebook. „Rustig pannenkoeken à volonté (all you can eat, red.) aan het eten, hun eigen concept, na drie pannenkoekjes afrekenen word je verbaal beledigd.” Het meisje is niet te spreken over de bediening van de brasserie op de Antwerpse Suikerrui.

Eigenaar Hammoud Imad was naar eigen zeggen niet in de zaak toen de jonge vrouw het bonnetje voor haar neus kreeg. „De moeder van het meisje heeft me gebeld en het uitgelegd”, vertelt Imad aan Het Nieuwsblad. „Ik heb Nadia zelf ook aan de lijn gehad en heb me verontschuldigd en haar gevraagd nog eens langs te komen. Ik wil het graag goedmaken.” Imad opende een half jaar geleden de deuren van de brasserie en benadrukt dat er in zijn zaak niet gediscrimineerd mag worden. „Het is de bedoeling dat alle klanten met even veel respect behandeld worden. Iedereen is gelijk.”

Volgens de eigenaar kwam de ober twee weken geleden bij hem in dienst. Hij is inmiddels ontslagen. „Ik ben erg geschrokken, want hij was een vriendelijke en beleefde ober met veel ervaring in de horeca. Alles ging dan ook goed, tot gisteren. Ik vind het erg jammer”, aldus Imad.

Verdeelde reacties op Facebook

„Schandalig”, „gooi de student die dit schreef buiten” en „ongehoord” zijn slechts enkele van de vele reacties onder het bericht op Facebook. Andere Facebook-gebruikers vinden dan weer dat de klant de zaak niet door het slijk moet halen „omdat één iemand in de fout ging”, zo ziet Het Nieuwsblad.