Droogteseizoen begint bijzonder nat, zeggen waterschappen

Waterschap De Dommel in Noord-Brabant heeft te maken met wateroverlast. Dat is bijzonder, aangezien De Dommel met de vele zandgronden in de afgelopen jaren meestal het eerste schap was dat sproeiverboden en andere extra maatregelen moest aankondigen vanwege droogte. Vorig jaar rond dezelfde tijd gold al een vaarverbod op de Dommel, omdat het water in de beek te laag stond. Nu is wateroverlast ontstaan in het gebied tussen Oirschot en Eersel. Water blijft op de akkers staan en de sloten en beken zijn overvol. In het gebied is ongeveer anderhalf keer zo veel regen gevallen als in een gemiddelde meimaand.

Waterschappen proberen het overvloedige regenwater op allerlei manieren vast te houden voor als het later dit jaar alsnog droog wordt. Ze laten onder meer het oppervlaktewater zo hoog mogelijk in de sloten staan. Rijkswaterstaat heeft het peil van het IJsselmeer en het Markermeer eerder al verhoogd om een grotere zoetwaterbuffer aan te leggen voor een periode met zoetwaterproblemen.