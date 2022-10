Dierenbescherming in Coevorden redt verwaarloosde puppies

Binnenland

Zeldzaam zangvogeltje uit Siberië na 40 jaar weer gezien in Nederland

Een geelbrauwgors brengt een massa vogelspotters naar Bunne (Drenthe). Het kleine zangvogeltje broedt in Siberië en wordt zelden gezien in Nederland. De eerste en enige keer was op Schiermonnikoog, in 1982. En nu, veertig jaar later, laat het vogeltje zich dus weer zien.