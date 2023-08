Ook in hoger beroep 18 jaar cel en tbs geëist voor doden rugbyster in Den Haag

Het lichaam van Barendregt, speelster van de Haagsche Rugby Club, werd brandend gevonden in Scheveningen. Zij was ’s nachts vanaf een feestje fietsend op weg naar huis. T. kwam haar tegen op zijn scooter en is haar gevolgd. In de Doorniksestraat trok hij haar van haar fiets, om haar vervolgens in de bosjes te misbruiken en met een mes te steken. Er zijn camerabeelden waarop slachtoffer Barendregt en T. te zien zijn. De camera’s hebben ook geluid geregistreerd, waardoor nadien te horen was wat de jonge vrouw in de bosschages heeft moeten doorstaan.

Na de worsteling is T. naar huis gereden om benzine te halen, waarmee hij het lichaam van het slachtoffer heeft overgoten en vervolgens aangestoken. Of Barendregt toen al was overleden, is niet duidelijk geworden.

’Volstrekt ongeloofwaardig’

In de rechtbank verklaarde T. vorig jaar dat hij zich niets kan herinneren van het doden van de vrouw. Nu, bij het gerechtshof, wist hij wel weer dat hij de jonge vrouw had gestoken. Maar het was nooit zijn bedoeling om haar te doden, zei hij. Na de uitspraak van de rechter is hij opnieuw gehoord door de politie en nu vertelde hij dat „iemand” die fatale nacht op straat een blikje naar hem zou hebben gegooid en dat kon hij „niet over zijn kant laten gaan.”

De advocaat-generaal noemde dit verhaal dinsdag „volstrekt ongeloofwaardig.” „T. is, na het bekijken van porno, onder invloed van cocaïne en alcohol, op zijn scooter gestapt en op zoek gegaan naar een slachtoffer.”

De familie van Barendregt hekelde dat T. zegt openheid te willen geven, maar dat vervolgens niet doet. Dat hij in hoger beroep is gegaan, noemt haar moeder „een dolk in mijn rug.” „Het extra leed dat hij ons hiermee heeft aangedaan, is onbeschrijflijk”, zei haar vader. Haar oudere broer zei dat T. „geen greintje medeleven of respect toont voor het leven dat hij heeft ontnomen.”

Een motief voor het doden van Barendregt is nooit duidelijk geworden. Het lijkt erop dat ze een willekeurig slachtoffer was.