Hitterecord in Australië: 50,7 graden

Dat meldt BBC News. Het lokale meteorologische bureau in Australië bevestigde het record om 14.26 plaatselijke tijd. Luke Huntington, van het Bureau of Meteorology, meldde dat een opeenhoping van warme lucht in de regio was veroorzaakt door een gebrek aan onweersbuien. In twee andere steden in het gebied, Mardie en Roebourne, werden ook temperaturen van boven de 50 graden celcius gemeten.

Volgens Huntington moeten mensen in de buurt „extra voorzichtig zijn om binnen te blijven met airconditioning, of als ze buiten moeten zijn, om in de schaduw te blijven en te blijven drinken.”

Volgens regionale media is de gemiddelde temperatuur in Onslow rond deze tijd van het jaar ongeveer 36,5 graden, maar hittegolven worden als gevolg van de opwarming van de aarde volgens Huntington steeds waarschijnlijker en extremer. Het laatste hitterecord van Australië werd op 2 januari 1960 gemeten.