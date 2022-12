’Minachting van dit regime voor het menselijk leven is grenzeloos’ Iraanse ambassadeur in Berlijn op matje geroepen na executie demonstrant

Demonstranten voor de Iraanse ambassade donderdag in Berlijn. Ⓒ ANP / Associated Press

BERLIJN - De Iraanse ambassadeur in Duitsland is op het matje geroepen in Berlijn, meldt een diplomatieke bron aan persbureau AFP. Wat er precies besproken is blijft onduidelijk, maar de dagvaarding volgt op de eerste executie in Iran van een man die had deelgenomen aan de recente demonstraties.