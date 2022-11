Kamer baalt van NPO-onderzoek naar misstanden: ’Slager keurt eigen vlees’

PVV, CDA, SP en CU trekken de onafhankelijkheid in twijfel van het door de NPO aangekondigde onderzoek naar de werkcultuur en grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. CDA-Kamerlid Lucille Werner vraagt zich af of de NPO wel opdrachtgever kan blijven van het onderzoek. „Dat is de slager die z’n eigen vlees keurt”, zegt Werner maandag in een Kamerdebat over de mediabegroting.

PVV en SP bekritiseren bovendien de keuze van de NPO om oud-minister Martin van Rijn (PvdA) aan te stellen als voorzitter van het onderzoek. „Het gaat om misstanden bij BnnVara, de omroep van de PvdA”, zegt PVV-Kamerlid Martin Bosma. „Van Rijn is van de PvdA, net als Mariëtte Hamer, die hem gaat bijstaan.” Bosma noemt ook voormalig PvdA-staatssecretaris Martijn van Dam, die tot vorige maand topbestuurder bij de NPO was.

’Ontzettend kwetsbaar’

Volgens SP’er Peter Kwint maakt de NPO zich met Van Rijn ’onnodig, ontzettend kwetsbaar’. „Waarom laat je het onderzoek nou weer doen door een oud-politicus?”, vraagt Kwint. „Waarom wordt daar niet een wetenschapper voor aangewezen die veel meer verstand van zaken heeft?”

Veel partijen zijn boos over de grote hoeveelheid tijdelijke contracten bij de publieke omroep. Daarvan was ook sprake bij DWDD, waardoor een deel van de redacteuren niet in verzet durfde te komen tegen grensoverschrijdend gedrag door presentator Matthijs van Nieuwkerk. „Een eikel is nog steeds een eikel, óók als je een vast contract hebt”, zegt Kwint. „Maar met meer vaste contracten maak je de kans een stuk groter dat mensen zich verenigen en uitspreken.”

’Flutcontracten’

PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis pleit voor meer zekerheid voor tv-programma’s, zodat omroepen meerdere jaren kunnen uitzenden en zo betere contracten kunnen aanbieden. Ook CDA en GL zijn daar voorstander van. „De publieke omroep moet onmiddellijk stoppen met dit soort flutcontracten”, vindt GL’er Lisa Westerveld.

Als het aan de VVD ligt, komt er een ’transparantieregister’ voor de NPO waarin alle kosten per zender en per programma te vinden zijn. Nu is het volgens de VVD totaal onduidelijk wat programma’s kosten en welk salaris presentatoren krijgen. „Het rookgordijn op het Mediapark blijft vuistdik hangen”, zegt VVD-Kamerlid Pim van Strien. Hij wil dat ook productiebedrijven – die nu vermoedelijk worden ingezet om presentatoren méér dan een ministerssalaris te betalen – inzichtelijk maken waaraan belastinggeld wordt gespendeerd.

De Tweede Kamer heeft de afgelopen jaren al vaker om transparantie gevraagd over schimmige salarisconstructies. „Wij hebben ons met een kluitje in het riet laten sturen”, vindt Van Strien. „Daarom hoop ik dat nu we zeggen: genoeg is genoeg.” Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) reageert maandagmiddag op de vragen uit de Kamer.