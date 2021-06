EHBO-cursus razend populair door Eriksen

De Hartstichting kreeg zaterdag zo’n driehonderd nieuwe aanmeldingen binnen voor burgerhulpverleners. „Op een normale dag zijn dat er veertig”, zegt een woordvoerder. Een burgerhulpverlener is onderdeel van het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt, krijgt de burgerhulpverlener een oproep om te gaan reanimeren of de dichtstbijzijnde AED te halen.

Op de website van de stichting zochten mensen ongeveer drie keer zoveel dan normaal op het thema hartstilstand en 2,5 keer zoveel op reanimatie.

Reanimeren

Een woordvoerder van het Rode Kruis laat weten dat zo’n tachtig mensen zich zaterdagavond inschreven voor een EHBO-cursus. „Dat is zo’n 333 procent meer dan normaal. De stijging van het bezoek aan de aanmeldpagina was ruim 550 procent hoger. Dus het aantal aanmeldingen zal naar alle waarschijnlijkheid nog toenemen”, aldus de woordvoerder. Ook bekeken duizenden mensen de uitlegvideo van het Rode Kruis hoe je moet reanimeren op YouTube.

Bijna driekwart van de Nederlanders weet niet goed wat ze moeten doen als iemand een hartstilstand krijgt, aldus onderzoek van het Rode Kruis. „Als er binnen 6 minuten gehandeld wordt, gaat de overlevingskans met 50 procent omhoog. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten hoe ze moeten reanimeren”, aldus de hulporganisatie.

Eriksen

Veel Nederlanders zaten zaterdagavond aan de buis gekluisterd nadat de Deense voetballer Christian Eriksen in elkaar was gezakt tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Gemiddeld keken bijna twee miljoen mensen naar de geïmproviseerde uitzending van anderhalf uur nadat het duel was stilgelegd.

Eriksen ontving de bal na een inworp en viel voorover in het gras, zonder dat daar aanleiding voor was. Het spel werd direct stilgelegd en spelers gebaarden dat de verzorgers zo snel mogelijk het veld in moesten komen. Al snel kregen zij versterking van medisch personeel. Op televisiebeelden was te zien hoe Eriksen gereanimeerd werd. De Deense bond maakte bekend dat hij bij kennis is en in stabiele toestand in een ziekenhuis in Kopenhagen ligt.