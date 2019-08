Schoonvader Hazes ’heeft niks meer’

Buurman Ed de Haan belde de schoonvader van André Hazes vannacht met de mededeling dat zijn woonwagen is afgebrand. Ⓒ Telegraaf

Rotterdam - Zwaar ontdaan is Matthieu Westenberg, de schoonvader van André Hazes over de allesverwoestende brand die vannacht zijn woonwagen op een industrieterrein in Rotterdam in de as legde. Dat vertelt buurman Ed de Haan die de Rotterdammer vannacht inlichtte over de vlammenzee.