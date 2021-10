Cleo (4) verdwijnt tijdens kampeertocht met haar ouders: grote zoekactie naar ’Australische Maddie’

Om 1.30 uur ’s nachts hadden haar ouders nog een korte interactie met haar. Maar toen ze zaterdag 16 oktober om 6 uur ’s morgens wakker werden, was het meisje verdwenen. Cleo was met haar ouders op stap en ze verbleven op een camping in het westen van Australië in de buurt van kustdorp Carnarvon. Het meisje zou op het moment dat ze verdween enkel een roze pyjama aan hebben gehad.

Haar verdwijning wordt als ’zeer zorgwekkend’ omschreven en de politie wil dan ook niets aan het toeval overlaten. Alle scenario’s liggen op tafel. Ook dat van ontvoering, klinkt het. „Maar we hebben op dit moment nog geen antwoorden.”

Containers

Aan buurtbewoners wordt gevraagd in hun afvalemmer en langs de weg uit te kijken naar de rode slaapzak van Cleo. De politie hield ook auto’s en caravans tegen die de omgeving wilden verlaten.

De informatie over de verdwijning van het meisje is verspreid onder Australische politiediensten binnen een radius van bijna 1.000 kilometer. De politie-inspecteur voegde eraan toe dat de omstandigheden in de wildernis ruw zijn, maar dat het huidige weer in het gebied wel voor enige tijd overlevingskansen moet bieden.