Topmakelaar belooft 1200 euro voor moord op schoonmoeder

Dat melden aanklagers in Camden County. Leigh Ann Bauman (43) zou 1500 dollar, omgerekend zo’n 1250 euro, hebben beloofd aan degene die de moord ’op een incident’ kan doen lijken. De schoonmoeder zou volgens Bauman een slechte invloed op haar kinderen hebben.

De stem van Bauman is opgenomen terwijl ze de moordplannen uitdokterde, melden de aanklagers. Een informant papte met haar aan. Die vroeg nog meermaals of Bauman zeker was van haar plannen. De vastgoedagente ging echter stug verder. Ze is christen, maar kon later wel om vergeving vragen, stelde ze nog.

Ze maakte overigens geen geheim van haar plannen: Bauman appte nog naar haar dochter ’Je oma gaat dood’. Maar degene die als tussenpersoon de moord moest gaan regelen, had een advocaat die de moordplannen opmerkte en informatie doorspeelde aan de politie. „Daar zijn we erg erkentelijk voor”, aldus aanklager Caleb Cunningham.

Model

Bauman heeft veel politieke connecties waardoor een speciale eenheid op de zaak werd gezet om alle schijn van een politiek proces af te wenden. Ze is verder kunstenaar en ondernemer. Behalve haar carrière van 20 jaar in het vastgoed heeft ze volgens The Daily Beast ook een wereldrecord varen op haar naam, werkte ze als actrice en model, en figureerde ze onder meer in een Nike-reclame.