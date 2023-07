Premium Het beste van De Telegraaf

Zwembad in de woonkamer Deze villa met spa en bios staat voor 2,4 miljoen te koop: ’Je valt van de ene verbazing in de andere’

Een zwembad en zwevende open haard in de woonkamer plus een spa en bioscoopzaal in de kelder: het best bekeken huis op Funda van afgelopen week heeft het allemaal. Voor 2,4 miljoen euro staat deze riante kavel in Nieuw-Buinen sinds 30 juni te koop.