Roermond smeedt coalitie zonder Van Rey

De nieuwe coalitie telt 17 van de 31 raadszetels, en zet vooral in op klimaat, zorgzaamheid, economie en een groene omgeving. Het nieuwe gemeentebestuur schuift vijf wethouders naar voren, van wie twee van GroenLinks, de grootste coalitiepartij.

De LVR wil ook meeregeren, maar de coalitiepartijen kunnen niet door één deur met Jos van Rey. Dit omdat hij eind vorig jaar door het gerechtshof werd veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf wegens corruptie. Hij ging in appel bij de Hoge Raad. Wanneer zijn zaak daar voorkomt, is nog niet bekend.

Sneer

Jos van Rey noemde het nieuwe coalitieakkoord in een reactie donderdag „proza voor de lagere school.” Hij verwees voor verdere reacties naar fractievoorzitter Dré Peters van de LVR. Deze noemde het coalitieakkoord een „Bijbel met vooruitzicht op het beloofde land, maar iets concreets heb je er niet aan.”

Peters wees erop dat de LVR als grootste partij graag samen met de winnaar van de verkiezingen, GroenLinks, een coalitie had gesmeed. Maar die kans kreeg de LVR niet. „Alles was voorgekauwd. Ook het nieuwe coalitieprogramma is alleen voor de bühne. Iets concreets staat er niet in. Het is zo algemeen en weinig concreet opgeschreven, dat je nergens ja of nee op kunt zeggen.”

Oude wijn, nieuwe zakken

„De verkiezingen waren in Roermond niet nodig geweest”, vindt Peters. „Dit is voortzetting van oud beleid.” Pluspuntje is volgens hem dat er nu vier oppositiepartijen zijn, waar de LVR de afgelopen vier jaar als enige oppositie voerde. „Dat maakt het wel spannender.”