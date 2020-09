Schadebedrag relschoppers Utrecht hoger

Abri’s, camerasystemen, verkeersborden en bestrating. Aan gemeentelijke eigendommen werd half augustus van alles vernield en in brand gestoken in onder meer Kanaleneiland en Overvecht.

€12.513,70

Het is per relavond tot op de cent nauwkeurig in rekening gebracht, voordat de gemeente aangifte bij de politie deed. Sommige schade moet nog worden becijferd, maar voor de eerste en meest uit de hand gelopen avond, op Kanaleneiland, gaat het vooralsnog bijvoorbeeld om €12.513,70. In totaal komt de inventarisatie vooralsnog neer op ruim vijftien mille.

In het vorige week aan de gemeenteraad verstrekte overzicht wordt ook summier de schade aan privé-eigendommen vermeld: een autobrand, schade aan een winkelpand, brandschade bij een woning. Compleet is het document daarmee niet.

Zo mist een scooterbrand op 17 augustus op de Thorbeckelaan, die in het nieuws kwam omdat de ME op linie de brandweer haar werk moest laten doen. „In het overzicht is inderdaad alleen de bekende schade aan particulier eigendom van de eerste twee dagen van de ongeregeldheden opgenomen”, laat Marieke Ruijgrok, woordvoerster van waarnemend burgemeester Peter den Oudsten weten.

’Lastig om volledig overzicht te maken’

Mogelijk ontbreken er nog meer casussen van burgers. „Particulieren hoeven geleden schade niet aan de gemeente te melden, het is daarom lastig voor de gemeente om een volledig totaaloverzicht te maken”, aldus Ruijgrok.

Het college trok vorig jaar de knip nadat relschoppers na afloop van de Pegida-demo bij de moskee in Zuilen in januari 2019 een spoor van vernieling trokken door de wijk. Het betrof ’een uitzonderlijke situatie.’ Ditmaal blijft de beurs echter dicht. Het ging vorig jaar om een ’eenmalige en onverplichte tegemoetkoming.’

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of schade op de daders kan worden verhaald. „Het ligt niet voor de hand dat de gemeente hierin een rol speelt”, aldus de woordvoerster.

Aan het werk

De fractie Stadsbelang Utrecht vindt dat reljongeren aan het werk gezet moeten worden, bijvoorbeeld de wijk schoon maken, schilderwerk en klusjes doen voor de ouderen. ’Vrijwillig dan wel verplicht, noem maar op. Er zijn vast wijkbewoners die vele goede ideeën hebben.’ De fractie kaart de zaak donderdag aan op het wekelijkse vragenuurtje.