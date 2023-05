Schietpartij bij tankstation in Landsmeer: ’Er is over en weer geschoten’

Het gaat om de parkeerplaats van BP Kadoelen, vlakbij de A10. Na de schietpartij zijn twee auto’s weggereden in de richting van Amsterdam.

De politie is aanwezig en heeft een verdachte aangehouden. Er is geen gewonde aangetroffen. Een woordvoerder van de politie vertelt dat meerdere personen op de parkeerplaats waren. „Er is over en weer geschoten.”

Vervolgens zijn ze gevlucht, met uitzondering van een persoon, die ter plaatse is aangehouden. „De twee voertuigen zijn weggereden in de richting van Amsterdam.”

Dat er op de parkeerplaats geen gewonde is aangetroffen, betekent niet dat er niemand is geraakt. „Dat kunnen we alleen niet met zekerheid stellen, aangezien de daders dus zijn gevlucht.”

De politie doet momenteel volop onderzoek op de parkeerplaats. De exacte rol van de aangehouden persoon is nog niet duidelijk.