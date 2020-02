Schiphol verwacht last van storm

Schiphol houdt de zijwind nauwlettend in de gaten. Ⓒ ANP

Amsterdam - Nederland maakt zich op voor de zwaarste storm van dit jaar. Ciara, zoals de storm is genoemd, kan zondag een orkaankracht bereiken. Schiphol verwacht last te krijgen van de storm. Ondertussen bekijkt de NS of dienstregeling moet worden aangepast. Ook de voetbalbond houdt overleg over door kunnen gaan van het amateurvoetbal en de wedstrijden in de eredivisie.