Zondag code oranje door naderende storm

Het KNMI spreekt van een ’onstuimige zondag met in de middag en avond zeer zware windstoten’.

De NS bekijkt of de dienstregeling moet worden aangepast. Ook de voetbalbond houdt overleg over door kunnen gaan van het amateurvoetbal en de wedstrijden in de eredivisie.

Schiphol

Eerder maakte Schiphol bekend rekening te houden met overlast door de storm. Schiphol adviseert reizigers die op zondag of maandag via de nationale luchthaven reizen contact op te nemen met de maatschappij waarbij ze hebben geboekt. Mogelijk ontstaat er vertraging of worden vluchten geannuleerd.

De zware storm Ciara trekt zondag over Nederland. Volgens weerbureaus gaat de storm gepaard met zeer zware windstoten. Schiphol stelt dat daardoor mogelijk minder banen kunnen worden gebruikt. Vanuit veiligheidsoogpunt zijn er regels voor de sterkte van de zijwind op Schiphol. Als er een zijwind van 20 knopen (10 meter per seconde) op een baan staat, krijgen piloten een andere baan toegewezen door de luchtverkeersleiding.

Daardoor kunnen vertragingen ontstaan. „Als de vertragingen te hoog oplopen, kan zelfs besloten worden een aantal vluchten te annuleren.”

NS

De NS begint morgen met de ’geplande dienstregeling’. Alleen in Noord-Holland worden er enkele treinen geschrapt rond het hoogtepunt van de storm, om 14.00 uur. Daardoor moeten reizigers vaker overstappen op station Alkmaar. ,,Mede omdat er op zondag al minder treinen rijden, hebben ProRail en NS besloten morgenochtend de geplande dienstregeling op te starten”, aldus de spoorwegen. ,,Dat betekent dat er op voorhand dus geen aangepaste stormdienstregeling wordt ingesteld. Veiligheid van onze reizigers en collega’s staat voorop. Daarvoor kunnen we morgen - als dat nodig is – alsnog enkele ritten schrappen of in delen van Nederland het treinverkeer tijdelijk gecontroleerd stilleggen.” Reizigers wordt geadviseerd het weerbericht in de gaten te houden en de reisplanner te checken.