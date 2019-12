25 jaar cel voor Portugese kindermisbruikers

Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

LISSABON - Twee mannen die werden beschuldigd van seksueel misbruik van zeer jonge kinderen, zijn maandag in Portugal veroordeeld tot een maximale gevangenisstraf van 25 jaar. Volgens de advocate van een van de verdachten deelde geen rechter in het land eerder zo’n zware straf uit wegens pedofilie. Ze zei dat het vonnis een voorbeeld stelt dat historisch is in de Portugese rechtspraak.