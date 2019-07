Ⓒ ANP

Het kan verkeren. Het gras van de Johan Cruijff ArenA was jarenlang het lachertje van de voetbalwereld. Al vanaf de eerste wedstrijd die in 1996 in het multifunctionele stadion gespeeld werd, vlogen de plaggen je om de oren, gleden spelers voortdurend uit en moest het groen geverfd worden.