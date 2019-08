Ook hier straks een ’designated survivor’

Dat zei premier Rutte zojuist tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Vorig jaar reageerde het kabinet al welwillend op dit idee van D66. Die partij liet zich voor dat plan inspireren door de tv-serie Designated Survivor. In dat programma heeft een lid van de Amerikaanse regering ook de functie van ’designated survivor’, de aangewezen overlevende, en die is na een aanslag de enige overgebleven bewindspersoon en wordt president. De functie is dus bedoeld om de continuïteit van het landsbestuur enigszins te waarborgen.

Rutte zegt nu dat het kabinet het idee tijdens deze Prinsjesdag al uitvoert. Welke bewindspersoon er niet bij de derde dinsdag van september zal zijn, vertelt hij niet.

Het kabinet vroeg zich vorig jaar, toen dit plan gelanceerd werd, al af of er ook Kamerleden zijn die Prinsjesdag elders zullen vieren, zodat er meer politici overblijven na een grote ramp of aanslag. Rutte weet nog niet of het parlement daarmee aan de slag is gegaan.