Italiaanse maffioso jarenlang chef-kok in Den Haag

Pizzeria La Laterna waar de voortvluchtige maffioso Alfredo M. werd opgepakt. Ⓒ Peter van Zetten

DEN HAAG - De voortvluchtige maffioso Alfredo M., die deze week in de boeien werd geslagen, was jarenlang chef-kok bij het Italiaanse restaurant La Laterna. Zijn broer Tonino, die in een Italiaanse gevangenis zit, stond achter het fornuis bij ’Ciao Ciao’, pal tegenover het Binnenhof. Dit blijkt uit onderzoek van De Telegraaf.