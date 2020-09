Kabinet plust koopkracht bij

Haagse bronnen bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws dat de koopkracht komend jaar met gemiddeld 0,8 procent stijgt. Mensen met een baan komen volgens de laatste berekeningen uit op een plusje van 1,2 procent, uitkeringsgerechtigden op 0,5 procent en gepensioneerden moeten het in 2021 doen met 0,4 procent meer koopkracht.

Belastingverlaging

De plaatjes zien er iets beter uit dan het Centraal Planbureau (CPB) in augustus becijferde. Toen zou de koopkracht door de bank genomen nog met 0,4 procent omhoog gaan. Maar in de begroting voor komend jaar hebben de coalitiepartijen afspraken gemaakt over een kleine belastingverlaging, een hogere arbeidskorting. Dat had het CPB destijds nog niet meegerekend.

De vraag is nog in hoeverre de redelijk positieve koopkrachtplaatjes in het echt uitpakken voor mensen. Het CPB rekent met de zogenoemde statische koopkracht. Dat betekent dat er in de berekeningen van uit is gegaan dat iemands situatie gedurende het jaar niet verandert. Dus wie werkt, houdt zijn baan en wie in de bijstand zit, blijft een uitkering houden.

Voor de naar verwachting tienduizenden mensen die door de coronacrisis hun baan gaan verliezen, ziet het koopkrachtplaatje er uiteraard anders uit. Het Nibud waarschuwde eerder al voor een ’koopkrachtdrama’.

Werkloosheid

Sinds die berekeningen heeft het kabinet ook een derde steunpakket voor de economie in elkaar gezet, dat tot de zomer van komend jaar loopt. Daardoor veert de economie naar verwachting ook iets meer op, namelijk met 3,5 in plaats van 3 procent in 2021. Dat is wel in het scenario waarin de wereld niet wordt getroffen door een tweede golf van het coronavirus.

De werkloosheid loopt door de overheidssteun ook iets minder op dan verwacht. Volgend jaar komt die op 5,9 in plaats van 6,5 procent uit. Dat betekent in de praktijk dat er ruim een half miljoen werklozen zullen zijn.