Rotterdam wil veiligheid op scholen verbeteren

Het voornemen, dat in werking treedt als de scholen weer open mogen, moet zorgen voor een nauwere samenwerking tussen de gemeente, hulpverleners en scholen. Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, zo concludeerde de gemeente uit gesprekken met scholen, hebben zij behoefte aan „partnerschap.”

Al enige tijd laait het geweld onder Rotterdamse jongeren op. Burgemeester Ahmed Aboutaleb spreekt van een messenprobleem en vermoedt dat gewelddadige rapmuziek dat in de hand werkt. Volgens de gemeente waren er vorig jaar 93 steekpartijen in de stad, een stijging van een kwart ten opzichte van het jaar ervoor. In 21 gevallen was de verdachte jonger dan 18 jaar.