Gemeente: maximaal 1500 asielzoekers opvangen op terrein Walibi

Walibi Holland stelt het evenemententerrein aan de Spijkweg daarvoor beschikbaar, laat de gemeente weten.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor onderkomens. Het terrein van Walibi blijft beschikbaar tot uiterlijk 15 april volgend jaar. Daarna is het weer nodig voor festivals zoals Lowlands.

Dronten en Walibi Holland hebben afspraken gemaakt over de noodopvang met het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op het terrein komen zowel alleenstaanden als gezinnen tijdelijk te wonen. Het gaat om mensen die al als asielzoeker zijn geregistreerd, maar voor wie nog geen plaats is in een gewoon asielzoekerscentrum.

Dronten verwacht mensen uit Syrië, Afghanistan, Jemen en Eritrea. Het COA is zoals op alle opvangplekken verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid op en rond het terrein. Op het terrein komt ook een winkel en een sportaccommodatie, aldus de gemeente.

Burgemeester Jean Paul Gebben noemt het „vanzelfsprekend” dat er een noodopvang in zijn gemeente komt. „In Dronten hebben we de ruimte. Als we deze ruimte moeten delen voor het grotere belang dan voelt dat voor het college als vanzelfsprekend”, zegt hij. De gemeente houdt woensdag een informatieavond voor Drontenaren. Wanneer de eerste asielzoekers op het terrein van Walibi arriveren is nog niet bekend.