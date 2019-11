Palestijnen boos over kabelbaanplan Jeruzalem

De kabelbaan, die in 2021 klaar moet zijn, moet per uur ongeveer 3000 toeristen en gelovigen van het westelijke deel van Jeruzalem in vier minuten naar de oostelijke oude stad brengen. Een speciaal comité onder leiding van de Israëlische minister van Financiën heeft deze week groen licht gegeven om het plan verder uit te werken. Het plan moet nog wel de definitieve goedkeuring krijgen van de regering.

De overheid zegt dat het omgerekend 57 miljoen euro kostende project de verkeersdrukte in het gebied zal verminderen. „Dit is een strategisch project om het toerisme naar de oude stad van Jeruzalem te bevorderen”, aldus de Israëlische minister van Jeruzalem en Erfgoed Zeev Elkin. Israëlische functionarissen zeggen dat het ook de Palestijnse inwoners van de stad zal dienen.

Hanan Ashrawi, politica van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO, noemt het plan illegaal. „Het Israëlische kabelbaanproject is een obscene schending van het culturele, historische, spirituele, geografische en demografische karakter van Jeruzalem”, aldus Ashrawi op Twitter.

De Palestijnen willen Oost-Jeruzalem, met inbegrip van de ommuurde oude stad, als hoofdstad van een toekomstige staat. Israël heeft het gebied geannexeerd na de verovering van het gebied in de Zesdaagse Oorlog in 1967 en zegt dat de hele stad zijn eeuwige en ondeelbare hoofdstad is.