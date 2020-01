Drie mannen doodgestoken in Londen

De slachtoffers zijn ergens in de twintig of dertig. Wie hen heeft gedood, is niet bekend. De politie heeft nog geen arrestaties verricht. Een groot deel van de omgeving is afgezet.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik